В центре Москвы трое избили мужчину и похитили у него рюкзак с 1 млн рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Трое неизвестных в центре Москвы избили мужчину и похитили у него рюкзак с 1 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, во вторник в полицию поступило сообщение о грабеже на улице Садовническая, дом 6, строение 1. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что у дома по указанному адресу к менеджеру компании подошли трое неизвестных, нанесли ему несколько ударов руками по лицу, похитили рюкзак, в котором находились деньги в размере более 1 млн рублей, а затем скрылись", - сказали в пресс-службе.

Пострадавший с ушибами и ссадиной обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. После он был отпущен. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже (п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ).