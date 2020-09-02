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Движение затруднено на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве из-за ДТП

В результате аварии пострадал один человек

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве в результате столкновения двух машин и автобуса. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе произошло ДТП с участием трех транспортных средств - двух автомобилей и автобуса. В настоящее время движение автотранспорта в районе аварии затруднено", - сказал собеседник агентства, добавив, что в результате ДТП пострадал один человек.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, обстоятельства устанавливаются.

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