{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Сергея Фургала
Обновлено 

Источник: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

Собеседник агентства также отметил, что вину признал только Мистрюков, остальные фигуранты дела вину не признают
Николай Мистрюков Кирилл Зыков/АГН "Москва"
Описание
Николай Мистрюков
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

На эту тему
Что известно о деле экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

"Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов (Олега Булатова и Александра Смольского - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что вину признал только один Мистрюков, а остальные фигуранты дела вину не признают.

По словам другого источника агентства, показания на Фургала дал также ранее осужденный за вымогательство бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин, "который в настоящее время находится под госзащитой".

Официальными комментариями следствия и адвокатов фигурантов уголовного дела ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах
В ходе спецоперации также ликвидировали шесть оружейных мастерских
Читать полностью