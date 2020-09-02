Reuters: протестующие в США подали в суд на власти Кеноши из-за комендантского часа

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Протестующие в городе Кеноша (штат Висконсин) подали иск против местных властей в связи с введением комендантского часа на фоне беспорядков, вспыхнувших после ранения при задержании сотрудниками полиции афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Иск был подан в федеральный суд Восточного округа штата Висконсин группой из четырех человек, задержанных за участие в акциях протеста во время комендантского часа. Всего, по их словам, более 150 человек были арестованы за подобное правонарушение. При этом сторонников действий полиции, также вышедших на улицы, не задерживали, отмечается в документе. Истцы назвали незаконным введение комендантского часа, подчеркнув, что свобода слова и собраний гарантирована Конституцией США.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину Блейку. Имевший при себе нож 29-летний мужчина не подчинился требованиям стражей порядка, прибывшим на место событий по вызову. Ранее на него был выписан ордер на арест по подозрению в совершении преступлений сексуальной направленности.

В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. На прошлой неделе во время беспорядков были убиты два человека. По данным полиции Кеноши, с начала беспорядков в городе задержаны 175 человек по обвинению в грабежах, хранении наркотиков и нарушении комендантского часа. У них конфискованы более 20 единиц огнестрельного оружия.