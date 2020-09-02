ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. ФСБ России в ходе спецоперации задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах РФ и ликвидировала шесть оружейных мастерских. Об этом в среду ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность 20 жителей Республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей. Они причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта", - сообщили в ФСБ. В ходе спецоперации также пресечена деятельность шести мастерских по модернизации средств поражения.

В ФСБ отметили, что из незаконного оборота изъято 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди них автоматы "АКС-74У", "АК-103" пистолеты-пулеметы ППШ, ППС, винтовки и карабины "Мосина", СКС, СВТ, AR-15, Mauser, пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, СПШ, Glock, "Наган". Также у подпольных оружейников изъято 16 гранат, более 5 тыс. патронов различного калибра, свыше 100 основных частей оружия, пять приспособлений для бесшумной стрельбы и 150 штык-ножей.

Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются, добавили в ФСБ.