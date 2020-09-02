В Башкирии задержаны подозреваемые в убийстве ветерана

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова в Башкирии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В настоящее время подозреваемые задержаны, с ними проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых в лесном массиве обнаружены и изъяты денежные средства, похищенные у потерпевшего, которые преступники скрыли после совершения преступления", - говорится в сообщении.

По версии следствия, двое мужчин, узнав, что ветеран хранит у себя дома крупную сумму денег, решили похитить их. Они проникли к ветерану ночью, избили и забрали деньги. Потерпевший скончался от полученных травм. 9 июля в селе Леуза Кигинского района Башкирии тело ветерана со следами насильственной смерти было обнаружено в его доме. По факту разбойного нападения и убийства возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).