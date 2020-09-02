СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в пятиэтажке в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели 24-летней женщины и четверых детей при пожаре в пятиэтажке в Махачкале. Об этом сообщила журналистам пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан по факту гибели 5 человек при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 1 сентября примерно в 21:00 в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома по проспекту Гамидова в Махачкале, в которой проживает 40-летняя местная жительница, произошло возгорание. В результате квартира полностью выгорела. Находившиеся в ней двое малолетних детей женщины (3 и 5 лет) погибли на месте от полученных ожогов. Огонь перекинулся на пятый этаж, где в одной из квартир от отравления продуктами горения погибли 24-летняя женщина и ее двое малолетних детей.

"В настоящее время устанавливаются причина и очаг возгорания, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления СК России по Республике Дагестан генерал-майором юстиции Анатолием Щуровым взят на особый контроль", - добавили в ведомстве.