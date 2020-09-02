В Москве задержали членов группировки, подозреваемых в выводе миллиардов рублей за рубеж

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве группировку, участники которой подозреваются в выводе миллиардов рублей за пределы России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, теневые финансисты с начала 2016 года совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального денежного оборота РФ по фиктивным договорам. По предварительным данным, оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей, а с каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7%.

"В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства, полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний, а также журналы, черновые записи и иные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. При задержании один из злоумышленников попытался избавиться от части улик. Находясь в своей квартире, он выбросил в окно документы, банковские карты, телефоны и ноутбуки", - сказала она, отметив, что задержаны четверо подозреваемых.

Также Волк добавила, что по данному факту возбуждены уголовные дела по статье 193.1 ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов") и ч. 2 ст. 172 ("Незаконная банковская деятельность") УК РФ.