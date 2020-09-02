Кабина муковоза оторвалась после ДТП с грузовиками на МКАД и перекрыла дорогу

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Водитель муковоза пострадал в аварии с каршеринговой машиной и двумя грузовиками на МКАД. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, кабина муковоза оторвалась и перекрыла дорогу.

"В результате ДТП от муковоза "Скания" оторвалась кабина и опрокинулась на дорогу. Водителю требовалась помощь. Заблокированы три полосы движения", - сообщили в департаменте.

Спасатели пожарно-спасательного центра Москвы, используя специальный фиксирующий корсет KED, извлекли водителя из кабины муковоза и передали бригаде скорой помощи.

Как сообщили журналистам в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, столкновение трех грузовых автомобилей и каршеринга произошло в 06:10 мск на внутренней стороне 91-го км МКАД. В результате ДТП пострадал водитель одного из грузовиков. "В настоящее время движение восстановлено", - сообщили в ГАИ.