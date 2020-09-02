В Кировской области СК возбудил дело против семейной пары, истязавшей ребенка

КИРОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины, подозреваемых в систематическом истязании мальчика. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего группой лиц")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября 2016 года по май 2020-го в Кирово-Чепецке супруги - отец ребенка и мачеха - систематически избивали мальчика 2006 года рождения. Не выдержав, ребенок убежал к родной матери и рассказал ей о произошедшем.