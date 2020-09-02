В Вологде члены ОПГ получили тюремные сроки за похищение людей

ВОЛОГДА, 2 сентября. /ТАСС/. Шесть членов организованной преступной группировки осуждены в Вологодской области за похищение людей, вымогательство у них крупных сумм денег и сексуальное насилие. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

"Собранные следственными органами СК РФ по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении шести членов организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в вымогательстве, незаконном лишении свободы, похищении человека, насильственных действиях сексуального характера (ст. 163, 127, 126, 132 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Суд приговорил руководителя группировки к 12 годам в колонии особого режима, его сообщников - к срокам от четырех до 11 лет в колонии строгого режима.

По данным следствия, в июле 2018 года члены группировки под руководством 28-летнего вологжанина насильно удерживали в квартире в Череповце 32-летнего предпринимателя и требовали от него 1 млн рублей. Позднее в Вологде они похитили 30-летнего мужчину, вывезли его в лес, где подвергли сексуальному насилию, записали это на видео и под угрозой распространения видеозаписи потребовали 1,5 млн рублей. В январе 2018 - декабре 2019 года члены группировки приезжали к двум жительницам города Сокола 23 и 26 лет, угрожали им убийством и насилием, требовали с каждой по 750 тыс. рублей. Над одной из женщин они надругались, со второй потребовали расписку, что она обязуется в течение двух дней отдать им деньги.

Первоначально именно женщины сообщили, что у них вымогали деньги двое неизвестных мужчин. Затем следователи установили других участников группировки и их деяния, всего в банде состояли шесть человек в возрасте от 24 до 32 лет. Они обвинялись в совершении восьми преступлений, связанных с похищением людей, сексуальным насилием и вымогательством денег.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, все участники группировки - местные жители, которые нигде не работали и промышляли вымогательством. О своих жертвах узнавали от знакомых, выясняя у кого можно добыть деньги.