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В офисах управляющей компании "Наш дом" в Петербурге и Ленобласти проходят обыски

По информации СМИ, мероприятия проводятся в рамках уголовного дела по статье "Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Обыски проводятся в офисах ремонтно-эксплуатационной организации "Наш дом" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Наши [сотрудники] там работают. Обыски проходят и в городе [Петербурге] и в [Ленинградской] области", - сообщил собеседник агентства, не уточнив причину обысков.

По данным региональных СМИ, оперативно-следственные мероприятия связаны с возбужденным уголовным делом по статье 170.1 УК РФ ("Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц").

Компания "Наш дом" работает в семи районах Петербурга. В обслуживании находятся 57 домов ТСЖ, пять объектов нежилой недвижимости.

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