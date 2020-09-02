В офисах управляющей компании "Наш дом" в Петербурге и Ленобласти проходят обыски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Обыски проводятся в офисах ремонтно-эксплуатационной организации "Наш дом" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Наши [сотрудники] там работают. Обыски проходят и в городе [Петербурге] и в [Ленинградской] области", - сообщил собеседник агентства, не уточнив причину обысков.

По данным региональных СМИ, оперативно-следственные мероприятия связаны с возбужденным уголовным делом по статье 170.1 УК РФ ("Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц").

Компания "Наш дом" работает в семи районах Петербурга. В обслуживании находятся 57 домов ТСЖ, пять объектов нежилой недвижимости.