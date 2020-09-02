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Дело Ивана Сафронова
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Ивану Сафронову продлили арест на три месяца

Судебные заседания о продлении меры пресечения советнику главы Роскосмоса проходили в закрытом режиме в связи с наличием грифа "секретно"
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца и одни сутки срок содержания под стражей обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, передает корреспондент ТАСС.

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"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца и одни сутки, до 7 декабря", - огласила постановление судья.

Судебные заседания о продлении Сафронову меры пресечения проходили в закрытом режиме в связи с наличием грифа "секретно".

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