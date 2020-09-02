Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы убившего трех человек в Зеленограде

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд огласил приговор Василию Буханкову, который, согласно вердикту присяжных заседателей, был признан виновным в убийстве трех человек (п. "а", ч. 2 ст. 105 УК РФ) и других преступлениях, назначив ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики Василия Буханкова. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия). Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей", - сказали в суде.

В пресс-службе Генпрокуратуры ТАСС уточнили, что 23 июля 2007 года Буханков на Крюковской площади Зеленограда, действуя в интересах организованной преступной группировки, расстрелял из пистолета-пулемета 43-летнего предпринимателя и его 34-летнего охранника, которые от полученных ранений скончались. "В январе 2008 года Буханков, также действуя в интересах организованной преступной группы, намереваясь убить владельца автомойки на территории Солнечногорского района, расстрелял из автомата автомобиль предпринимателя. Однако за рулем автомобиля находился 22-летний менеджер автомойки, который погиб на месте преступления от многочисленных огнестрельных ранений", - отметили в надзорном ведомстве.