Экс-глава пресс-службы администрации Ростова-на-Дону получила 1,5 года условно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Марию Давыдову к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно по делу о превышении полномочий. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Давыдова получила 1 год и 6 месяцев [лишения свободы] условно. Кроме того, она заплатит штраф в размере 800 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Давыдова, будучи главой управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города, была задержана 19 декабря 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий, в мэрии прошли обыски. Как ранее сообщал ТАСС адвокат Давыдовой Александр Рубцов, основой уголовного дела стали показания представителя одного из ростовских СМИ, с которым был заключен контракт на освещение деятельности администрации города.