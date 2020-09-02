В Ленобласти 16-летняя мать призналась в убийстве своего семимесячного ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Девушка из Ленинградской области, в отношении которой было возбуждено уголовное дело после обнаружения тела ее семимесячной дочери, призналась в убийстве ребенка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

"Подозреваемая дала признательные показания в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка. В настоящее время она задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области сообщали, что тело ребенка было обнаружено в квартире в поселке Советский Выборгского района 31 августа вечером. Смерть, по данным СК, наступила в результате механической асфиксии. Сама девушка пояснила следователям, что уложила девочку спать, через некоторое время подошла к ней и обнаружила, что ребенок не дышит. Прибывшие врачи скрой помощи констатировали смерть.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления.