Песков заявил, что право Фургала на защиту реализуется

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не может быть в курсе всех деталей расследования дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, но право обвиняемого на защиту реализуется. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не может быть президент в курсе деталей", - сказал Песков. Он отметил, что Кремлю неизвестны подробности о том, кто давал показания на Фургала, и "президент не может провести экспертизу на предмет вменяемости или невменяемости [свидетелей обвинения]".

"У Фургала есть адвокаты, они защищают его интересы в строгом соответствии с законом, у него есть право на защиту, которое реализуется. Здесь главное, чтобы все происходило в строгом соответствии с законом", - подчеркнул Песков.