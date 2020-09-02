В Москве задержали двоих мужчин, укравших в магазине Мурманска 39 наручных часов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция в Москве задержала двоих мужчин, которые украли в магазине в Мурманске 39 наручных часов общей стоимостью 3,5 млн рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Москве они намеревались сбыть похищенное. "В арендованной в центре столицы квартире подозреваемые были задержаны. В ходе обыска изъято 30 наручных часов, а также мобильные телефоны, сим-карты, портативные радиостанции и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело о краже, обвиняемые заключены под стражу.