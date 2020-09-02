Следствие ужесточило обвинение экс-полицейским по делу Голунова

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Следствие ужесточило обвинение экс-полицеским по делу Голунова, добавив статью о совершении преступления организованной группой, сообщил адвокат.

Басманный суд Москвы 4 сентября рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения до 7 декабря бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд 4 сентября в 13:00 мск рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей фигурантов", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент следствие по делу завершено, с материалами знакомятся обвиняемые и их защита.

29 июля СК завершил расследование уголовного дела в отношении экс-полицейских, предъявив им обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката одного из обвиняемых Алексея Коврижкина, при предъявлении окончательного обвинения его подзащитный Игорь Ляховец вину не признал.