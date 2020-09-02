{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На территории ТЭЦ-2 в Саратове произошел пожар

Данных о пострадавших нет

САРАТОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на территории теплоэлектростанции в Саратове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

"Поступил сигнал о загорании двух трансформаторных будок (…) территория ТЭЦ-2", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что информация о пострадавших не поступала. На месте работают 14 единиц техники.

В саратовском филиале "Т Плюс" ТАСС сообщили, что во время пусковых операций на турбине №5 произошло возгорание трансформатора. "На месте работает пожарная служба. Горячая вода со станции подается жителям в полном объеме", - рассказали в компании.

ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой объекты Заводского района Саратова.

В новость внесены изменения (14:26 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСаратовская область
СК назвал причину убийства воспитательницы в детском саду в Подмосковье
Муж убитой рассказал, что совершил преступление на почве ревности
Читать полностью