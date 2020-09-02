Землетрясение магнитудой 4,9 произошло рядом с Курильскими островами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Сейсмологи в среду зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение зарегистрировано в 21:35 (13:35 мск) с эпицентром в 111 км южнее города Южно-Курильска, расположенного на курильском острове Кунашир. Очаг располагался на глубине 39 км", - сообщил собеседник агентства.

По информации сейсмологов, жители Южно-Курильска и села Малокурильское на соседнем острове Шикотан ощутили подземные толчки силой в 3 балла. Угрозу цунами не объявляли.

В главном управлении МЧС России по Сахалинской области журналистам рассказали, что оперативная группа администрации Южно-Курильского района и местного пожарно-спасательного гарнизона осмотрела здания на предмет возможных повреждений. Жертв и разрушений нет.