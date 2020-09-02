МВД Татарстана проверит информацию о полицейском, стрелявшем по подчиненным

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. В одном из отделов полиции Казани проводится проверка после появления в интернете видеозаписи, как мужчина стреляет в коридоре здания из длинноствольного оружия. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Видеозапись появилась в среду в Telegram-канале "Контора пишет". В комментарии к ней говорится, что возглавляющий отдел полиции №3 в Казани полковник "устроил стрельбу по подчиненным".

"Министром внутренних дел по Республике Татарстан принято решение о назначении служебной проверки по факту публикации в социальных сетях и мессенджерах информации о применении пневматического оружия сотрудником полиции в помещении отдела полиции № 3 "Зареченский" УМВД России по городу Казани", - говорится в сообщении.

Свою проверку начала и прокуратура Татарстана, в отдел полиции выехал прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров. В ведомстве уточнили, что попавшее на камеру событие произошло не сегодня, в результате него никто не пострадал и заявлений не поступало.