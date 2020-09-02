СК назвал причину убийства воспитательницы в детском саду в Подмосковье

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ревность стала причиной убийства воспитательницы на глазах у детей в детском саду в Воскресенске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.

"На допросе у следователя мужчина рассказал, что совершил преступление на почве ревности", - сказали в ГСУ, добавив, что подозреваемый арестован.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что убийство было совершено на бытовой почве, а основной версией был семейный конфликт. Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

31 августа 53-летний мужчина проник на территорию детского сада в Воскресенске, вошел в группу, где работала его супруга, и ударил ее ножом в шею и по рукам. Женщина скончалась на месте. Ее супруг был задержан, обвинение в убийстве ему пока не предъявлено. В рамках расследования будет дана правовая оценка обеспечению безопасности на территории детского сада, а также действиям или бездействию ответственных должностных лиц. Следователи и криминалисты изъяли нож с места убийства, сейчас допрашивают свидетелей.