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Пожарные потушили возгорание на территории ТЭЦ-2 в Саратове

Загорелись две трансформаторные будки

САРАТОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Пожар ликвидирован на территории теплоэлектростанции в Саратове, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В среду поступил сигнал о возгорании двух трансформаторных будок на территории ТЭЦ-2. На место выезжали пожарные подразделения по повышенному номеру вызова №3, работали 14 единиц техники, 59 человек личного состава.

"Объявлены ликвидация открытого горения, ликвидация последствий пожара. В результате пожара погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В саратовском филиале "Т Плюс" ТАСС сообщали, что во время пусковых операций на турбине №5 произошло возгорание трансформатора. Горячая вода со станции подается жителям в полном объеме.

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