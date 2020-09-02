Уголовное дело возбудили после размещения видео со стрельбой в отделе полиции Казани

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после распространения в соцсетях и мессенджерах видеозаписи со стрельбой в одном из отделов полиции Казани. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Видеозапись появилась в среду в Telegram-канале "Контора пишет". На кадрах видно, как мужчина стреляет из какого-то оружия в коридоре здания. В комментарии к видеозаписи говорится, что начальник отдела полиции №3 УМВД по Казани полковник полиции "устроил стрельбу по подчиненным".

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье ("Превышение должностных полномочий"). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства республики, дело возбуждено "в отношении конкретного лица". Ранее в отдел полиции выехал прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров. Событие произошло не сегодня. Пострадавших, по данным пресс-службы прокуратуры Татарстана, нет, заявлений также не поступало.

Министр внутренних дел по Татарстану принял решение о назначении служебной проверки по факту публикации в соцсетях и мессенджерах информации о применении пневматического оружия сотрудником полиции в помещении отдела полиции №3 "Зареченский" управления МВД по Казани.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, по завершении служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту.