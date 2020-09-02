СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства Зори

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду.

"Сегодня следователи официально предъявили обвинение Фургалу в организации убийства Евгения Зори. Бывший губернатор заявил, что не признает вину", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями адвокатов экс-чиновника и следственных органов ТАСС пока не располагает.

В 2005 году следователь прокуратуры в Хабаровске вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по обвинению в убийстве Зори в отношении Фургала в связи с его непричастностью. Наличие этого постановления не позволяло Следственному комитету предъявить Фургалу обвинение в убийстве Зори. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об отмене постановления. 31 июля постановление было отменено, защита обжаловала это решение в Мосгорсуде, оно пока не вступило в силу. Проверка законности отмены этого постановления отложена на 21 сентября.

В пресс-службе СК уточняли, что следователь прокуратуры не стал привлекать Фургала за убийство Зори в 2004 году под его давлением. После убийства предпринимателя Зори Фургал был задержан в качестве подозреваемого в связи с показаниями свидетелей и другими материалами следствия, но спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было прекращено.