В Ростовской области зафиксированы четыре природных пожара

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Четыре природных пожара зафиксированы на территории Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В связи с установившейся жаркой и ветреной погодой на территории Ростовской области, высокого класса пожарной опасности и в большинстве случаев несоблюдением требований пожарной безопасности, пожарные МЧС России борются с возгоранием сухой растительности на территории четырех районов области - в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах", - сказали в ведомстве.

В Белокалитвинском районе вблизи хутора Богатов лесной пожар на площади 2 га перекинулся на 20 дачных домов в СНТ "Пионер". В Тарасовском районе в поселке Дубы проводится эвакуация ближайших домов в связи с угрожающим ему пожаром на площади порядка 10 га. Около станицы Репная Каменского района на площади 4 га действует еще один пожар, он не угрожает населенному пункту. Четвертое возгорание перешло на хозпостройки в Красносулинском районе около станции Замчалово.

Некоторым возгораниям присвоен повышенный ранг сложности, привлечены к тушению вертолеты Ми-8 МЧС и пожарный поезд. "В местах возгораний развернуты оперативные штабы, проводится информирование населения во взаимодействии с местными властями, ведется наращивание группировки во всех районах тушения", - добавили в МЧС.

В ведомстве также добавили, что из населенного пункта, котором угрожает пожар, эвакуированы около 100 человек.

"Тарасовский район, хутор Дубы, эвакуированы 100 человек", - сказала представитель ведомства.