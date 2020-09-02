Начальника отдела полиции в Казани отстранили от службы после видео со стрельбой

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Глава отдела полиции в Казани отстранен от исполнения служебных обязанностей после размещения в интернете видеозаписи со стрельбой. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Видео появилось в среду в Telegram-канале "Контора пишет". На кадрах видно, как мужчина стреляет из какого-то оружия в коридоре здания. В комментарии к видеозаписи говорится, что начальник отдела полиции номер три МВД по Казани стрелял по подчиненным.

Министр внутренних дел по Татарстану принял решение о назначении служебной проверки после ЧП.

"Информация о пострадавших и раненых [в результате инцидента] не соответствует действительности. В настоящее время начальник отдела полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.