Прокуратура начала проверку в связи с исчезновением трехлетней девочки на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Прокуратура проверит работу органов системы профилактики в Александровском районе Ставропольского края после пропажи трехлетней девочки. В связи с исчезновением ребенка начата проверка, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Прокуратурой Ставропольского края организовано проведение проверки по факту пропажи 1 сентября 2020 года в селе Северном Александровского района трехлетней девочки. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК РФ по краю сообщали, что девочка ушла из дома 1 сентября в первой половине дня. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На место для координации работы выехал руководитель управления Игорь Иванов.

"Создана следственная группа, в состав которой вошли опытные следователи из первого отдела по расследованию особо важных дел ведомства. Следователи СКР уже допросили родственников девочки, соседей, продолжают допрашивать жителей села, назначили ряд судебных экспертиз", - сообщили журналистам в среду в следственном управлении.

В поисках ребенка задействованы больше 200 человек - следователи, полицейские, в том числе кинологические расчеты МВД, сотрудники МЧС, казаки и добровольцы, включая волонтеров из Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Для осмотра местности с воздуха запущен квадрокоптер. "Не остались в стороне и местные жители. Они приносят в штаб продукты, воду, выходят на задачи в составе поисковых групп", - сообщается на региональной странице поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Instagram.