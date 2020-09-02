Адвокат заявил, что Ефремов не откажется от права выступить на прениях сторон в суде

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Михаил Ефремов не будет отказываться от своего права выступить в прениях сторон по своему уголовному делу в Пресненском суде. Об этом ТАСС сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

"Ефремов, конечно, отказываться от выступления в прениях сторон не будет", - сказал защитник. Прения начнутся 3 сентября в Пресненском суде Москвы. В ходе них гособвинение попросит суд о наказании для обвиняемого. Свое отношение к исследованным доказательствам и процессу в целом выскажут сторона защиты Ефремова и представители потерпевших.