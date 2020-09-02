{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат заявил, что Ефремов не откажется от права выступить на прениях сторон в суде

Прения начнутся 3 сентября в Пресненском суде Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Михаил Ефремов не будет отказываться от своего права выступить в прениях сторон по своему уголовному делу в Пресненском суде. Об этом ТАСС сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

"Ефремов, конечно, отказываться от выступления в прениях сторон не будет", - сказал защитник. Прения начнутся 3 сентября в Пресненском суде Москвы. В ходе них гособвинение попросит суд о наказании для обвиняемого. Свое отношение к исследованным доказательствам и процессу в целом выскажут сторона защиты Ефремова и представители потерпевших.

Теги
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
В Ростовской области зафиксированы четыре природных пожара
Сухая растительность горит в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах
Читать полностью