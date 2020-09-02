В Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок"

"По инициативе [клиники] Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Алексей Навального. При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок", - заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он отметил, что канцлер Ангела Меркель провела в среду совещание с вице-канцлером Олафом Шольцем, главами МИД Хайко Маасом, МВД Хорстом Зеехофером, министрами юстиции Кристине Ламбрехт, обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также руководителем ведомства канцлера Хельге Брауном (координирует работу спецслужб) и были согласованы шаги в свете новых данных.

"Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает это нападение", - отметил Зайберт. "МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследования [Навального]", - подчеркнул он. Зайберт отметил, что супруге Навального и лечащим врачам сообщили о результатах исследования анализов. "Правительство ФРГ проинформирует фракции германского Бундестага [о новых данных]. Мы надеемся на полное выздоровление Алексея Навального", - заявил Зайберт.

Зайберт также сообщил, что Германия проинформирует ЕС, НАТО и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о новых данных по инциденту с Навальным и вместе с партнерами примет меры "в зависимости от реакции Москвы". Какие это могут быть меры, он не уточнил. "Срочно призываем российское правительство сделать заявления по этому поводу", - отметили в кабмине Германии.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он был доставлен в Берлин и помещен в клинику Charite. Врачи этой клиники сообщили, что Навальный продолжает оставаться в искусственной коме, а в его крови найдены следы интоксикации.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль информация из Германии об отравлении Навального не поступала. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры, ранее российская сторона неоднократно подчеркивала свою заинтересованность в расследовании произошедшего. Источник ТАСС заявил, что российские криминалисты не нашли в организме и на вещах Навального ядовитых или отравляющих веществ. Кроме того, полицейские при проверке не нашли свидетельств умышленного причинения вреда здоровью Навального.