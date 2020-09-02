В московской школе ученица брызнула себе в лицо газ из баллончика

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ученица одной из столичных школ пострадала в результате неосторожного обращения с газовым баллончиком. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"По предварительным данным, в одной из школ на улице Толбухина одна из учениц увидела в портфеле подруги баллончик с газом для индивидуальной защиты. В результате неосторожного обращения с ним, она брызнула себе в лицо. Для оказания помощи ребенку на место выезжала скорая помощь", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что девочка в результате инцидента была госпитализирована.