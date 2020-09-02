Источник: полиция не выявила признаков умышленного причинения вреда здоровью Навальному

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции РФ в ходе ведущейся проверки не выявили признаков, которые говорили бы об умышленном причинении вреда здоровью Алексею Навальному. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проверка проводится по факту госпитализации Навального на наличие признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). На данный момент признаков данного преступления не выявлено, оснований для возбуждения дела нет", - сказал источник. Он напомнил, что срок проверки был ранее продлен на 30 дней - до 20 сентября.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он был доставлен в Берлин и помещен в клинику Charite. Врачи этой клиники сообщили, что блогер продолжает оставаться в искусственной коме, а в его крови найдены следы интоксикации. В настоящее время, по словам врачей, симптомы интоксикации у Навального постепенно пропадают.