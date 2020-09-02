Источник: криминалисты РФ не обнаружили в организме и на вещах Навального ядовитых веществ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские криминалисты не обнаружили в организме Алексея Навального следов ядовитых и отравляющих веществ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По результатам нескольких проведенных в рамках доследственной проверки экспертиз никаких ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ в организме и вещах Навального не обнаружено", - сказал источник. Он добавил, что Навальному был поставлен основной диагноз - нарушение углеводного обмена, сопутствующий - панкреатит.

Ранее сообщалось, что срок проведения доследственной проверки продлен на 30 дней, до 20 сентября.

27 августа Генпрокуратура РФ передала в органы юстиции ФРГ запрос о правовой помощи по материалам проверки следственных органов МВД России. Генпрокуратура запросила доказательства предварительного диагноза из немецкой клиники, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки Навального из России в Германию, так и его нахождения в берлинской клинике Charite. Ответа пока не получено.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он был доставлен в Берлин и помещен в клинику Charite. Врачи этой клиники сообщили, что в крови блогера найдены следы интоксикации. В настоящее время, по словам врачей, симптомы интоксикации у Навального постепенно пропадают.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".