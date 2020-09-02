В Подмосковье под суд пойдут шесть экс-полицейских за сфабрикованные дела о наркотиках

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Шестеро бывших полицейских предстанут перед судом в Подмосковье за сфабрикованные уголовные дела о наркотиках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении теперь уже бывших начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МУ МВД России Раменское, его заместителя и четверых подчиненных, - сообщили в надзорном ведомстве. - Уголовное дело направлено в Раменский городской суд Московской области для рассмотрения по существу".

Они обвиняются по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ст. 303 УК РФ ("Фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности") и ст. 228 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков"). По версии следствия, сотрудники полиции сфальсифицировали в отношении четверых людей результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые послужили основанием для возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотиков.