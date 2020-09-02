Пожар в дачных домах СНТ "Пионер" в Ростовской области потушили

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили дачные дома в СНТ "Пионер" в Ростовской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"Потушены дачные дома в СНТ "Пионер" в Белокалитвинском районе", - сказал собеседник агентства.

Тушение четырех природных пожаров в четырех районах области продолжается.

В общей сложности огонь прошел 38 га, их тушат 406 человек и 120 единиц техники, включая самолет Бе-200, три вертолета Ми-8 от МЧС и вертолет Ми-8 от Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах действуют четыре природных пожара. Из хутора Дубы эвакуированы 100 человек.