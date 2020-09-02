Суд 4 сентября рассмотрит жалобу на бездействие СК из-за возможного отравления Навального

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 4 сентября рассмотрит жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета в связи с предполагаемым отравлением основателя организации Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил журналистам, что подал жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие Следственного комитета РФ по факту госпитализации Навального.

"В своей жалобе, поданной в Басманный суд Москвы в порядке ст. 125 УПК РФ, заявитель Гимади просит признать незаконным бездействие должностных лиц СК РФ, выразившееся в непроведении проверки по заявлению от 20.08.20 в порядке ст. 144 УПК РФ и не уведомлении Гимади о принятом решении. Судебное заседание назначено на 4 сентября на 09:30 мск", - сказала Морозова.

Ранее глава ФБК Жданов сообщил журналистам, что 20 августа организация подала заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ст. 277 УК РФ ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") по факту отравления Алексея Навального. Ответа на это заявление, по словам Жданова, в установленный срок не последовало. И тогда Гимади подал жалобу в Басманный суд.

В связи с госпитализацией блогера в Омскую больницу следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу начата доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. 30 августа источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что транспортная полиция продлила срок проверки до 20 сентября, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.