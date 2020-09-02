Станица Митякинская в Ростовской области эвакуируется из-за природного пожара

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Станица Митякинская в Ростовской области эвакуируется из-за пожара. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"Проводится эвакуация в станице Митякинской из-за угрозы природного пожара, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах действуют четыре природных пожара. Из хутора Дубы эвакуированы 100 человек. Наиболее сложная обстановка складывается в Тарасовском районе. Там действует лесной пожар на площади 30 га. Всего в четырех районах сгорели 10 построек. Сейчас в Белокалитвенском районе пожар локализован, пострадавших нет.

К месту пожаров дополнительно направили аэромобильную группировку от ростовского главка МЧС в количестве 60 человек и 12 единиц техники и от Донского спасательного центра - 50 человек и 12 единиц техники.

Всего к тушению в четырех районах Ростовской области от РСЧС привлечено 406 человек и 120 единицы техники. Для тушения, помимо вертолета ЮВО, направлен самолет Бе-200 МЧС России, на месте работают три вертолета Ми-8 МЧС России.

В новость внесены изменения (18:26 мск) - добавлены подробности.