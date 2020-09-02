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Госпитализация Алексея Навального
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Врачи клиники Charite рассказали о состоянии Навального

Симптомы отравления продолжают пропадать, но он остается на ИВЛ

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Состояние здоровья Алексея Навального остается серьезным, хотя симптомы отравления все больше идут на спад; он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении берлинской клиники Charite, где блогер находится на лечении.

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"Состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остается серьезным. Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает", - отметили в больнице. "Алексей Навальный продолжает проходить лечение в отделении интенсивной терапии и подключен к ИВЛ", - подчеркнули в Charite. Там исходят из "длительного течения болезни". "Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключать", - говорится в заявлении.

При этом в Charite не уточнили, находится ли пациент в коме.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что, по результатам исследования анализов Навального, токсикологи Бундесвера пришли к выводу, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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