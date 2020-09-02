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Прокуратура проверит полицейских, возбудивших дело против пенсионера из-за куста конопли

Пожилой мужчина покончил с собой из-за уголовного преследования, позднее дело закрыли ввиду отсутствия состава преступления

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении 85-летнего пенсионера из Кабардино-Балкарской Республики о хранении конопли прекращено после его самоубийства. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, надзорное ведомство проверит законность возбуждения дела полицией.

"По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики проводится проверка законности действий должностных лиц при возбуждении уголовного дела в отношении пенсионера, покончившего жизнь самоубийством", - сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что проверка находится на контроле в центральном аппарате.

Уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в отношении 85-летнего пенсионера Николая Захарченко возбудили следователи ОМВД по Урванскому району. Согласно материалам дела, 13 августа в ходе обыска в доме пенсионера полицейские обнаружили и изъяли марихуану массой 825,4 грамма. Захарченко совершил самоубийство, его тело обнаружили 18 августа. По данным СК, пенсионер свел счеты с жизнью "из-за уголовного преследования сотрудниками полиции, обнаружившими на его участке дикорастущую коноплю". СК также проводит проверку действий полицейских.

"1 сентября уголовное дело и уголовное преследование в отношении Николая Захарченко прекращено ввиду отсутствия состава преступления. Родственникам предоставлено право на реабилитацию в связи с его незаконным уголовным преследованием", - добавили в Генпрокуратуре. Также проводится служебная проверка в отношении полицейских.

Теги
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