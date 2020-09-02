Уголовное дело возбудили после крупного природного пожара в Геленджике

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Возбуждено уголовное дело по факту неосторожного обращения с огнем, в результате которого произошел крупный лесной пожар на территории города-курорта Геленджик, сообщили в пресс-службе администрации города.

В пресс-службе пояснили ТАСС, что речь идет о крупном лесном пожаре, произошедшем 25 августа в районе н. п. Кабардинка. Там произошло возгорание лесной подстилки на площади 17 га.

"Сегодня возбудили уголовное дело по факту неосторожного обращения с огнем в лесу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен гражданин, по чьей вине загорелся лесной массив между Кабардинкой и Голубой бухтой. Фигурантом уголовного дела стал житель Кабардинки 1987 года рождения, ранее не судимый", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что мужчина неосторожно обращался с огнем в лесном массиве и во время отдыха жарил мясо на костре.