Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась до 170 га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Общая площадь пожаров в Ростовской области, по последним данным, составляет 170 га. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По состоянию на 19:00 мск в Ростовской области действует четыре ландшафтных пожара на общей площади 170 га", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, наиболее сложная обстановка по-прежнему складывается в Тарасовском районе, где горит лес на площади 150 га. В станице Митякинской подготовили пункт временного размещения. В Белокалитвинском районе продолжают тушить лес на площади 14,3 га, добавили в МЧС.

Как сообщил журналистам заместитель начальника главка МЧС по региону Ярослав Гладченко, в Тарасовском районе пожар уничтожил два нежилых дома в хуторе Дубы. Кроме того, в Каменском районе огнем уничтожено шесть неэксплуатируемых построек, в Красносулинском районе - две хозяйственные постройки.

Власти эвакуировали около 100 человек из хутора Патроновка в Тарасовском районе из-за угрозы распространения огня.

В новость внесены изменения (19:46 мск) - добавлена информация об эвакуации из хутора Патроновка.