В Волгоградской области мать избила до смерти четырехмесячного сына

ВОЛГОГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 20-летней женщины, ее подозревают в убийстве 4-месячного сына. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по Волгоградской области.

Следствие считает, что с 30 августа по 1 сентября жительница города Дубовка избила своего ребенка из-за того, что мальчик часто плакал. 2 сентября сожитель женщины заметил, что ребенок не подает признаков жизни, и вызвал полицию. Правоохранительным органам мать заявила, что ребенок накануне упал с детского кресла-качалки и ударился головой.

"Под давлением неопровержимых доказательств, в том числе выводов судебно-медицинской экспертизы, женщина призналась следователям, что ввела их в заблуждение, рассказав, как сама избивала сына", - сообщили в пресс-службе.