Один человек погиб в результате лесных пожаров в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Жительница Красносулинского района Ростовской области погибла в результате лесного пожара, распространившегося на населенный пункт. Об этом в среду ТАСС сообщили в администрации Ковалевского сельского поселения.

"В Замчалово погибла женщина 1935 года рождения. Ее домовладение сгорело", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя администрации, в населенном пункте сгорело 26 строений, в том числе 11 жилых, из которых 10 уничтожено дотла, еще одно повреждено, остальные - хозяйственные постройки.

По последним данным, в области действуют четыре ландшафтных пожара на площади порядка 170 га. Ранее было локализовано возгорание в Каменском и Красносулинском районах области на площади 4 и 2 га соответственно.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Тарасовском районе, где горит лесной массив на площади 150 га. Ранее из хутора Дубы Тарасовского района из-за угрозы распространения огня эвакуировали 100 человек. Позже стало известно, что 140 человек самостоятельно покинули свои дачи, расположенные в станице Митякинской того же района. Позже еще 100 человек эвакуировали из хутора Патроновка, который расположен рядом со станицей.

Сообщалось, что к тушению привлечено 406 человек и 120 единиц техники. Для тушения направлен самолет Бе-200 МЧС России, на месте работают три вертолета Ми-8 МЧС России и один вертолет Ми-8 Минобороны России.