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Лесные пожары в России

Режим ЧС ввели на территории сельского поселения в Ростовской области из-за лесных пожаров

В Тарасовском районе региона, где и находится Митякинское сельское поселение, складывается наиболее сложная обстановка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области, где горит лесной массив на площади 150 га. Об этом в среду сообщается на сайте Минприроды региона.

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"В Тарасовском районе пожар перешел на земли лесного фонда из хутора Садки. Из-за сильного ветра происходит быстрое распространение огня, переход в стадию верхового лесного пожара. На территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Всего в области действует четыре ландшафтных пожара на площади 170 га. Ранее пожарные локализовали возгорание в Каменском и Красносулинском районах области на площади 4 и 2 га соответственно.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Тарасовском районе. Ранее из хутора Дубы из-за угрозы распространения огня эвакуировали 100 человек. Позже стало известно, что 140 человек самостоятельно покинули свои дачи, расположенные в станице Митякинской того же района. Позже еще 100 человек эвакуировали из хутора Патроновка, который расположен рядом со станицей.

Сообщалось, что к тушению привлечено 406 человек и 120 единиц техники. Для тушения направлен самолет Бе-200 МЧС России, на месте работают три вертолета Ми-8 МЧС России и один вертолет Ми-8 Минобороны России.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииРостовская область
Лесные пожары в России
Один человек погиб в результате лесных пожаров в Ростовской области
В области действуют четыре пожара на площади порядка 170 га
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