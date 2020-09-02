В Москве мужчина устроил конфликт на борту прогулочного теплохода

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мужчина, случайно попавший на прогулку на теплоходе в Москве, зашел в рубку к капитану и просил высадить его на берег около Воробьевых гор.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что вооруженный мужчина ворвался на палубу корабля с оружием и удерживал в заложниках капитана судна.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, на палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки. "В это время теплоход отчалил от пристани, чем вызвал недовольство гражданина и тот потребовал незамедлительно высадить его на берег", - сообщили в пресс-службе.

Арендатор теплохода сообщил о конфликте в дежурную часть отдела полиции на водном транспорте. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские опрашивают свидетелей и участников конфликта. В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что оружия у мужчины не было найдено. "Он зашел в рубку к капитану прогулочного катера "Добрыня" и попросил остановить корабль", - сказал собеседник агентства. Всего на борту находились три члена экипажа и четыре пассажира.