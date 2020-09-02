Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной лесных пожаров в Ростовской области

ТАСС, 2 сентября. Причиной природных пожаров на территории Ростовской области, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Как предварительно было установлено, причиной природных пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Распространению огня способствовала сухая погода. Точная причина будет установлена, когда будут ликвидированы возгорания", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, в области действует четыре ландшафтных пожара на площади порядка 170 га. Ранее было локализовано возгорание в Белокалитвенском, Каменском и Красносулинском районах. Наиболее сложная ситуация складывается в Тарасовском районе, где горит лесной массив на площади 150 га. С хутора Дубы эвакуировали 100 человек, еще столько же с хутора Патроновка и 140 человек самостоятельно покинули дачи в станице Митякинской.

В Красносулинском районе в селе Замчалово погибла женщина 1935 года рождения. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ТАСС сообщили, что также в хуторе Заливной Тацинского района после тушения пожара в частном домовладении обнаружены костные останки человека, выясняются обстоятельства гибели.

К ликвидации пожаров привлечено 406 человек и 120 единиц техники. На тушение направлен самолет Бе-200 и три вертолета Ми-8 МЧС, а также и один вертолет Ми-8 Минобороны.