В Ростовской области ликвидировали угрозу распространения огня на населенные пункты

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали угрозу распространения огня лесных пожаров на населенные пункты в Ростовской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Благодаря увеличенной группировке и оперативным действиям удалось снять угрозу перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты, и в настоящее время все пожары в четырех районах Ростовской области в населенных пунктах локализованы", - сказали в пресс-службе.

При этом площадь пожаров увеличилась с 170 га до более чем 521 га. На территории Тарасовского района области ввели режим ЧС.