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Лесные пожары в России

В Ростовской области ликвидировали угрозу распространения огня на населенные пункты

Все пожары в четырех районах региона локализовали
Лесной пожар в Ростовской области МЧС России/ТАСС
Описание
Лесной пожар в Ростовской области
© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали угрозу распространения огня лесных пожаров на населенные пункты в Ростовской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Благодаря увеличенной группировке и оперативным действиям удалось снять угрозу перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты, и в настоящее время все пожары в четырех районах Ростовской области в населенных пунктах локализованы", - сказали в пресс-службе.

При этом площадь пожаров увеличилась с 170 га до более чем 521 га. На территории Тарасовского района области ввели режим ЧС.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииРостовская область
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