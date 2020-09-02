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Полиция разыскивает 10-летнего ребенка, пропавшего в Ленинградской области

О пропаже мальчика в полицию Приозерского района сообщила его мать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Десятилетний ребенок пропал в Приозерском районе Ленинградской области. Полиция ищет мальчика, сообщили журналистам в среду в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Сегодня около десяти часов вечера в полицию Приозерского района Ленобласти обратилась женщина, сообщившая о том, что около пяти часов вечера ушел гулять и до настоящего времени не вернулся ее 10-летний сын", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пропавший ребенок со светлыми волосами, одет в черную толстовку, черные спортивные штаны и кроссовки того же цвета.

В случае, если кто-либо располагает информацией о местонахождении ребенка, в полиции просят обратиться по телефону 102.

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