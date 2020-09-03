СМИ: тайфун "Майсак" привел к отключению электричества в 64 тыс. домов в Южной Корее

СЕУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 64 тыс. домов оказались без электроэнергии из-за обрушившегося на юго-восточное побережье Республики Корея тайфуна "Майсак". Как сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на национальную метеорологическую администрацию, пришедший тайфун стал седьмым по скорости ветра за всю историю наблюдений.

В районе южного острова Чеджудо скорость порывов ветра достигала 49 м/с, доля выпавших осадков в горных районах составила 1 тыс. мм. Поступают сообщения о пострадавших среди населения и материальном ущербе, нанесенном стихией, отмечает Yonhap.

Во втором по величине городе Южной Кореи Пусане 3,8 тыс. домохозяйств остались без электричества, на Чеджудо - 36 тыс. Отключения электроэнергии коснулись еще 20 тыс. домов в юго-восточной провинции Кёнсан-Намдо. Власти ведут восстановительные работы.

Более 3,2 тыс. жителей 18 населенных пунктов в Кёнсан-Намдо были эвакуированы в специальные убежища. Движение транспорта по многим магистралям на юго-востоке страны, включая основные шоссе и развязки в Пусане, приостановлено.

В среду в качестве мер предосторожности Корейская железнодорожная корпорация (KORAIL) отменила около 40 рейсов. Со вторника в южных районах Республики Корея действует штормовое предупреждение.